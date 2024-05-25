نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "قولوا يارب".. أنغام تعلق على هدف رامي ربيعه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تقام الآن مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، وحرص عدد من النجوم على دعم الأهلي في مباراة الإياب، وتقد النادي الأهلى في الدقائق الأولى من المباراة هدف بقدم رامي ربيعه.

وعلقت أنغام على الهدف من خلال حسابها الشخصي على منصة أكس وكتبت:" الأهلاوية قولوا يارب".

وفي سياق آخر تألقت أنغام في الفترة الأخيرة من خلال مجموعة حفلات، آخر كان في دبي وتنتظر حاليًا طرح الألبوم الخاص بها.

آخر أعمال النجمة أنغام

وكان آخر أعمال النجمة أنغام كانت أغنية "خليني شوية"، التي طرحتها على موقع الفيديوهات YouTube، ومنصات الموسيقى المختلفة من كلمات أمير طعيمة ومن ألحان وتوزيع خالد عز.

كلمات أغنية "خليني شوية"

من أول ما ابتدينا في الكلام (في الكلام

(من أول لمسة بينا في السلام (في السلام

أنا قلبي حس يومها أوام، أوام

(إحساس غريب صعب أقوله (أقوله

وكأني عشت الموقف ده زمان

حسيت كأني روحي واخذة ع المكان

كل اللي جوة مني في عيني بان

ما أنا عشت ليك عمري بطوله

حبيتك، من كلمة ونظرة عين

حبيتك، قبل ما أقابلك بسنين

ولقيتك) من بدري أنا بستناك)

خليني شوية معاك

حبيتك، من كلمة ونظرة عين

حبيتك، قبل ما أقابلك بسنين

ولقيتك) من بدري أنا بستناك)

خليني شوية معاك

أنا كل حاجة نفسي فيها فيك

ما بقتش بخاف حبيبي غير عليك

فعلا عمري الحقيقي بدأته بيك