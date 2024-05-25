نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي دوري أبطال إفريقيا.. محمد رمضان يبدع في الغناء باستاد القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعل النجم محمد رمضان الأجواء خلال حفل ختام نهائي دوري أبطال افريقيا والتي تقام بين الأهلي والترجي بعد دقائق قليلة في إستاد القاهرة.

وقدم محمد رمضان باقة من أفضل أغانيها منها "نمبر وان" والملك وغيرها.

محمد رمضان يستعد لحفل نهائي دوري أبطال إفريقيا





شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيها عبر حسابه الشخصي علي موقع انستجرام، مجموعة من الصور وظهر فيها داخل استاد القاهرة الدولي استعدادا لإحياء نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الأهلي والترجي التونسي اليوم، معلقا: “ثقة فى الله نجاح”.

ومن ناحية اخري، بدأ الفنان محمد رمضان خلال الأيام الماضية بروفات حفل نهائى دوري أبطال إفريقيا على قائمة الأغاني التى يقدمها أمام الكثير من جمهوره ممن يحضرون المباراة، ونشر رمضان فيديو له من داخل ستاد القاهرة وبدأ البروفات الخاصة للحفل متمنيا أن يقدم حفلا مميزا يليق بنهائى إفريقيا بين أهم فريقين فى البطولة.

آخر أعمال محمد رمضان

وكان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "جعفر العمدة" وعض في رمضان 2023، من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين، فيلم ع الزيرو، الذي عرض في صيف 2023، وشارك في العمل كل من نيللي كريم، منذر مهران، إسلام إبراهيم، جومانا مراد، وغيرهم، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج سامي العد.



