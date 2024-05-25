صبا مبارك تحتفل بعيد استقلال الأردن

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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الفنانة الأردنية صبا مبارك بعيد استقلال الأردن، وذلك من خلال تدوينة لها عبر حسابها على تويتر. وكتبت صبا مبارك: "يا وطني الأردن الغالي، هذا يوم الفخر والعزة ويوم تتويج الكفاح الوطني. كل عام ووطننا الحبيب بألف خير."



صبا مبارك بمهرجان كان

تتواجد صبا مبارك حاليًا في مهرجان كان السينمائي الذي تقام فعالياته في فرنسا. وفي موسم دراما رمضان الماضي، عرض للفنانة صبا مبارك مسلسل "لحظة غضب" المكون من 15 حلقة.



مسلسل لحظة غضب

ومسلسل "لحظة غضب" من بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، علي قاسم، وناردين فرج. والمسلسل من إخراج عبد العزيز النجار.





ولدت صبا عام 1976 في السعودية لأبٍ أردني وأم فلسطينية، وهي الفنانة التشكيلية الراحلة حنان الأغا. تخرجت من جامعة اليرموك عام 2001 وحصلت على شهادة البكالوريوس في التمثيل والفنون المسرحية. وهي من بلدة عنجرة في محافظة عجلون شمال الأردن.





في عام 1998، شاركت في مسلسل "قمر وسحر"، حيث ساعدتها والدتها الفنانة حنان الأغا وخالتها الممثلة هيفاء الأغا بالظهور على الشاشة الصغيرة وهي لا تزال طالبة.