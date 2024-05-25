“ طرحة وبدلة ستان”.. حسن شاكوش يثير الجدل بإطلالة جديدة علي فيس بوك

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان حسن شاكوش، متابعيه عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك" صورًا جديدة بإطلالة مختلفة، حيث ارتدى بدلة ستان مزينة بطرحة مزركشة.

ورغم أن بعض المتابعين وصفوا الإطلالة بالأنيقة، إلا أن التعليقات السلبية فاقت الإيجابية، علق شاكوش على الصور قائلًا: "دائمًا مختلف".

ردود الفعل المتباينة

تنوعت التعليقات على الصور، حيث جاءت بعض الردود ساخرة من إطلالة شاكوش.

علق أحد المتابعين قائلًا: "أهم حاجة يكون على اقتناع"، بينما تساءل آخر: "إنت اتحجبت ولا إيه؟".

في المقابل، كتب أحد معجبي شاكوش: "منور يا نجم".

نجاح أغنية "قنبلة الجيل"

من ناحية أخرى، حققت أغنية "قنبلة الجيل" لمغني المهرجانات حسن شاكوش والمغني حمادة مجدي، نجاحًا كبيرًا منذ تقديمها لأول مرة في مسلسل رمضان "العتاولة" في أبريل 2024. شهدت الأغنية نسبة مشاهدات مرتفعة بنسبة 5.740٪ على منصة "Spotify" خلال آخر 6 أسابيع متتالية، وتصدرت قوائم أكثر 50 أغنية استماعًا في مصر على خدمة البث الصوتي.

استمرار تصدر فئة المهرجانات

وفقًا لبيان رسمي من منصة "Spotify"، تستمر أغاني فئة المهرجانات، بما في ذلك "قنبلة الجيل"، في تصدر قوائم الأكثر استماعًا. حاليًا، تحتل خمس أغانٍ من هذه الفئة صدارة أفضل 50 أغنية في مصر.