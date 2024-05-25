أحمد جودة - القاهرة - محمد رمضان يتصدر منصة أكس لهذا السبب

تصدر النجم محمد رمضان تريند محركات البحث وخاصة منصه اكس، وذلك بعد فقرته في مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري ابطال افريقيا، التي تقام الآن على ستاد القاهرة الدولى.

وتألق رمضان في فقرته وقدم مجموعة من الأغاني الخاصة به والتي أبرزها نمبر وان، نساي، بابا، وغيرهم.

محمد رمضان

وقد شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيها عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، مجموعة من الصور وظهر فيها داخل استاد القاهرة الدولي استعدادا لإحياء نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الأهلي والترجي التونسي اليوم، معلقا: “ثقة فى الله نجاح”.

آخر أعمال محمد رمضان

وكان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "جعفر العمدة" وعض في رمضان 2023، من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين، فيلم ع الزيرو، الذي عرض في صيف 2023، وشارك في العمل كل من نيللي كريم، منذر مهران، إسلام إبراهيم، جومانا مراد، وغيرهم، والعمل من تأليف مدحت العدل وإخراج سامي العدل.

كما ينتظر عرض فيلم " أسد أسود" ويشارك في بطولته رزان جمال، خالد الصاوي وماجد الكدواني ومن تأليف محمد دياب، شيرين دياب وخالد دياب، وتقع الأحداث في عام 1280 ميلادية في حقبة المماليك، وذلك في إطار أكشن تاريخي تشويقي، والعمل من بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة، رزان جمال، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، ومن تأليف وإخراج محمد دياب.