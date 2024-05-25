نجوى كرم تهنئ الشعب الأردني بعيد الاستقلال

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أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم الشعب الأردني بعيد الاستقلال. وكتبت نجوى كرم في تدوينة لها عبر حسابها على X: "كل عيد استقلال والأردن الحبيبة بـ مَلكها وشعبها بألف خير وسلام."





حفل نجوى كرم في المغرب





في جانب آخر، تحيي الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب الشهر المقبل. ويقام الحفل يوم 27 يونيو المقبل، على منصة النهضة، ومن المقرر أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.





عمل غنائي قريب لـ نجوى كرم





وفي وقت سابق، أعلنت نجوى كرم عن عمل غنائي قريب من إنتاج شركة روتانا، ومن كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، وألحان الموسيقار طلال.





مسيرة نجوى كرم





في عام 2011، شاركت نجوى كرم في برنامج أرابز غوت تالنت كأحد أعضاء لجنة التحكيم، وتوالى ظهورها منذ ذلك الحين في جميع المواسم الستة للبرنامج. في عام 2017، صنفت مجلة فوربس الشرق الأوسط نجوى كرم في المرتبة الخامسة على قائمة أفضل 100 شخصية عربية مع أكثر من 26 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي.





في عام 2018، أدرجت مجلة كوزموبوليتان نجوى كرم في قائمتها لأكثر 15 امرأة إلهامًا في الشرق الأوسط، كما حلت في المركز الحادي عشر في القائمة التي نشرتها مجلة فوربس لأفضل 10 نجمات عربيات على المسرح العالمي.





ألبومات ناجحة وجوائز





صعدت كرم إلى النجومية طوال التسعينيات ونالت لقب شمس الغنية من ألبومها الذي يحمل نفس الاسم. من أنجح ألبوماتها في التسعينات: "نجمة حب" و"ما بسمحلك" و"مغرومة" و"روح روحي".





في عام 2000، أصبح الألبوم العاشر لنجوى "عيون قلبي" الألبوم الأكثر مبيعًا لها. في عام 2001، بيع من ألبومها "ندمانة" ملايين النسخ في جميع أنحاء العالم وحازت على جائزة الموريكس الذهبية لأفضل فنان عربي وجوائز من شركة روتانا للتسجيلات بما في ذلك فنان العام وألبوم العام والألبوم الأكثر مبيعًا لهذا العام.





بحلول الوقت الذي صدر فيه ألبومها "سهرني" في عام 2003، كانت قد أثبتت نفسها كواحدة من أبرز المطربين اللبنانيين وكأيقونة لموسيقى البوب في الشرق الأوسط. استمر نجاح نجوى كرم بألبوماتها "هيدا حكي"، "عم بمزح معاك"، "خليني شوفك".









تعاونات موسيقية بارزة





تعاونت نجوى بشكل متكرر مع الموسيقي والملحن ملحم بركات ومع المطرب وديع الصافي في ديو صدر عام 2004 بعنوان "وكبرنا" الذي نال استحسان النقاد. في عام 2011، تعاونت نجوى مع شركة سوني للترفيه وشركة روتانا لإنتاج أول فيديو موسيقي ثلاثي الأبعاد في العالم العربي لأغنيتها "ما في نوم" من ألبوم "هالليلة ما في نوم".