نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلوى عثمان: 'عيشت على البيض المسلوق في ريجيم قاسي وفقدت 13 كيلو' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت سلوى عثمان إنها ضربت أحمد العوضي بالقلم ضمن أحداث مسلسل "حق عرب" الذي عرض في موسم رمضان الماضي.

تصريحات سلوى عثمان

وأكدت أن ضربها للعوضي كان حقيقي، بالرغم من أنه يرفض الضرب في أعماله الفنية، لكنه فنان ويريد أن يقدم العمل الفني بأفضل صورة للجمهور، فلم يعترض على الناس ضربه بالقلم، "العوضي مزعلش من القلم لكنه اتخض، ولم يتصور أن القلم سيكون بهذه القوة، هو قالي محدش ضربني قبل كدة بالقلم، لكنه افتكر أن ياسمين عبدالعزيز ضربته بالقلم في أحد المسلسلات، وقالي ياسمين يدها بتلسع، إنتي ايدك بتوجع".



وأوضحت سلوى خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنها خضعت لرجيم البيض منذ سنوات، فقد عاشت لمدة 3 شهور تتناول البيض المسلوق فقط، وكان وزنها في هذه الفترة 67، وفقدت 13 كيلو من وزنها، لتصل إلى وزن 54 كيلو، "كل حد يشوفني يقولي انتي مالك تعبانة؟"، فقررت توديع الريجيم القاسي، وخلال السنوات الأخيرة كنت أعمل ريجيم لفترات، وفي الفترة الحالية أتناول الطعام بنسب متوازنة.

وأشارت "عثمان" أنها من مواليد برج السرطان، ومن عيوب هذا البرج أنه حساس زيادة عن اللازم "ودمعته قريبة"، وهذا الأمر يتعبه شخصيا، متابعة أنها كثيرة البكاء، فمن الممكن أن تكون بمفردها وتتذكر شئ وتنهار بالبكاء، ومن الممكن أن تبكي عندما تتأثر بمشهد في التلفزيون، ومن الممكن أن يكون مشهد حب أو مصالحة بين اثنين فتتأثر به وتبكي من الفرحة.

آخر أعمال سلوى عثمان

يذكر أن آخر أعمال سلوى عثمان كان مشاركتها في مسلسل نعمة الافوكاتو ومسلسل حق عرب واللذان تم عرضهما في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2024، ومسلسل نعمة الافوكاتو من بطولة مي عمر كل من أحمد زاهر، كمال أبورية، أروى جودة، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبدالناصر، غادة فلفل، أحمد ماجد، ولاء الشريف، محمود غريب، ومن المقرر أن يجمع العمل عددا من ضيوف الشرف، والمسلسل تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.



ويجمع مسلسل حق عرب كوكبة كبيرة من نجوم الفن، بجانب بطل العمل الفنان أحمد العوضي، ويشارك في العمل كل من: وليد فواز، رياض الخولي، أحمد صيام، أحمد ماهر، دنيا المصري، محمد علاء، كارولين عزمي، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، ويعرض في رمضان 2024، وهو يتكون من 30 حلقة.

