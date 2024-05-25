Dmc تبدأ عرض مسلسل "بقينا اتنين" لـ شريف منير ورانيا يوسف

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أحمد جودة - القاهرة - تبدأ قناة DMC وDMC دراما العرض الثاني لمسلسل "بقينا اتنين"، بطولة النجم شريف منير ورانيا يوسف، والذي عرض في رمضان الماضي. يبدأ العرض الثاني في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت، ويأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه العمل في موسم رمضان الماضي.





مواعيد عرض مسلسل "بقينا اتنين"





يعرض مسلسل "بقينا اتنين" عبر شاشتي DMC وDMC Drama من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع. تعاد حلقاته بشكل مجمع يومي الخميس والجمعة أسبوعيًا.

- يُذاع العمل في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- الإعادة الأولى للمسلسل تكون الساعة الواحدة صباحًا.

- الإعادة الثانية الساعة 12:30 ظهرًا.

- تعرض الحلقة الجديدة على شاشة DMC Drama في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

- الإعادة الأولى على DMC Drama تكون الساعة التاسعة صباح اليوم التالي.

- الإعادة الثانية الساعة 5 مساءً.





تفاصيل مسلسل "بقينا اتنين"





مسلسل "بقينا اتنين" من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمي جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسي هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين. يضم المسلسل أيضًا الفنان الراحل طارق عبد العزيز الذي توفي في موقع التصوير يوم 26 نوفمبر الماضي. العمل من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، وإنتاج K Media.





أعمال رانيا يوسف





أعلنت الفنانة رانيا يوسف عن الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل "السرداب"، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. نشرت رانيا يوسف صورًا لها أثناء استعدادها لتصوير آخر مشاهدها في المسلسل، حيث تجسد شخصية دلال، صاحبة بنسيون يدور فيه العديد من القصص المثيرة، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم.





آخر أعمال شريف منير





كان آخر أعمال شريف منير فيلم "السرب" الذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائي. فيلم "السرب" من بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، دياب، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين. الفيلم من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز.









تفاصيل فيلم "السرب"





يؤرخ فيلم "السرب" لإحدى بطولات القوات الجوية المصرية، المقتبسة عن الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابي في ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش لـ 21 قبطيًا ذبحًا في ليبيا. نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه ضربة نوعية للثأر من قتلة شهداء مصر في ليبيا، مستهدفةً معسكرات ومناطق تمركز وتدريب ومخازن أسلحة وذخائر تنظيم داعش.