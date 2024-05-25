نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم حبها للزمالك.. هنادي معنا تدعم الأهلي اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعمت الفنانة هنادي مهنا فريق الأهلي قبل خوض مباراة النهائي أمام الترجي التونسي. وكتبت عبر حسابها على فيس بوك: "إن شاء الله الأهلي يكسب النهاردة، أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب."





تشكيل الأهلي لمباراة النهائي





أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تنطلق في الثامنة مساءً على استاد القاهرة. جاء تشكيل الأهلي كالتالي:





- حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

- خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، كريم فؤاد.

- خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

- خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، سام أبو علي.





نبذة عن هنادي مهنا





هنادي مهنا، ولدت في 28 يوليو 1997، هي ممثلة مصرية من أم فرنسية. والدها هو الملحن هاني مهنا ووالدتها فرنسية. درست إدارة الأعمال في مدينة برشلونة بإسبانيا. قدمت مهرجان الإسكندرية الدولي للغناء في دورته الحادية عشر عام 2014.