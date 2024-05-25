نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالكوفية الفلسطينية.. مروان موسى يدعم فلسطين في حفله “عودة بطل العالم” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لدعم دولة فلسطين الشقيقة وأهالي غزة حرص مطرب الراب مروان موسى، بإظهار دعمه لهم خلال حفله عودة بطل العالم، الذي أٌقيم بالشيخ زايد، بحضور جماهيري كبير.

فقد ظهر الفنان مروان موسى، خلال حفله “عودة بطل العالم” وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية، وفور صعوده على المسرح تفاعل معه الجمهور بشكل كبير، وقدم خلاله أشهر أغانيه.

مروان موسى في «ع المسرح»

وفي وقت سابق، حل نجم الراب، مروان موسى ضيفا على برنامج «ع المسرح»، وتحدث خلاله عن الكثير من التفاصيل الهامة حول الراب، وعدم فهم الكثيرين للموسيقي.

وقال مروان موسى: «كمان 10 سنين هنبقى احنا اللي صح، وهيتم مهاجمة غيرنا، وأنا نفسي أننا نتفاهم لأن ده أمر واقع، وكل هدفنا هو أننا نفرح الجمهور، وأنا عايز أنجح وأنافس، ونفسي الناس تساعدني، لأني في الآخر بمثل مصر».

وأضاف: «ده بسبب إن فيه فنانين كبار مش بينزلوا اعمال ليهم، بجانب إن مبقاش فيه فيديوهات بتنزل كتير، ده غير إن الأعمال خلاص مبقاش فيها إبداع».