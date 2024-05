حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مايو 2024 09:35 مساءً - مهرجان كان السينمائي، فاز الفيلم الإيراني، The Seed Of The Sacred Fig، لمحمد رسولوف، بجائزة السيناريو الخاصة، ضمن فعاليات ختام الدورة ٧٧ لمهرجان كان السينمائي الدولي.

جوائز الدورة 77 لمهرجان كان

ويشهد حفل ختام، مهرجان كان، إعلان الفائزين بجوائز المسابقة الرسمية، للدورة ٧٧ للمهرجان، والتي من أهمها جائزة السعفة الذهبية.

فيما أعلنت لجنة تحكيم مسابقة “نظرة ما”، مساء أمس، أسماء الفائزين، ضمن فعاليات الدورة 77 لمهرجان كان السينمائي الدولي.