نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنادي مهنا تدعم الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة هنادي مهنا على دعم فريق الأهلي قبل خوض مباراة النهائي أمام الترجي التونسي بعد قليل التي تقام بإستاد القاهرة.

وكتبت هنادي مهنى عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام:" إن شاء الله الأهلي يكسب النهاردة، أنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب".

أحدث أعمال هنادي مهنا

ومن ناحية اخري، تشارك هنادي مهنا في فيلم أوسكار عودة الماموث، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، والعمل من فكرة كريم هشام، قصة أحمد حليم، سيناريو وحوار مصطفى عسكر وحامد الشراب، ومن إخراج هشام الرشيدي وبطولة أحمد صلاح حسني، ومحمد ثروت، والطفلة ليا سويدان وأحمد البايض، وغيرها من نجوم الفن، ويعرض لهنادي مهنا في الفترة الحالية بالسينمات، فيلم أنا وابن خالتي، بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، ميمي جمال،سارة عبدالرحمن، جميل برسوم ومن إخراج أحمد صالح.

آخر أعمال الفنانة هنادي مهنا

وكان آخر أعمال الفنانة هنادي مهنا هو مسلسل جودر والذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي والذي ينتمى إلى نوعية دراما التراث التاريخي التخيلي فى إطار الفانتازيا، ويرصد حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة، وهى حكاية الصياد (جودر ابن عمر المصري)، الذي يواجه العديد من الصعوبات، وحكاية مسلسل جودر ألف ليلة وليلة، وجودر هى إحدى الشخصيات الخيالية، التي يضمها كتاب القصص الشهير، مثل شخصية الملك شهريار وشهرزاد والوزير جعفر، وهم شخصيات في القصة الرئيسية، وسندباد وشاه زمان ومرجانة وغيرهم، وهم من شخصيات قصص شهرزاد.

وايضا شاركت في مسلسل “عتبات البهجة” تأليف مدحت العدل، وبطولة يحيى الفخراني،هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، صفاء الطوخي، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، وآخرون من النجوم، وتدور أحداث مسلسل " عتبات البهجة "، عن رجلين من كبار السن، هما "أحمد" يحيى الفخراني، و"حسن" صلاح عبد الله،وهما صديقان مقربان للغاية، لكنهما يختلفان عن بعضهما، فـ "حسن" محب للحياة،و "أحمد "يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته، ويستعرض علاقته بأحفاده الذي يتولى تربيتهم، وفرق الأجيال والثقافات في إطار اجتماعي إنساني، والمسلسل يشهد عودة يحيى الفخراني إلى السباق الرمضاني بعد غياب ثلاثة سنوات، من تقديمه آخر أعماله الدرامية مسلسل "نجيب زاهي زركش"، عام 2021، وهو مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد التي تحمل نفس الاسم