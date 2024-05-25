نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إجرائها عملية تكميم معدة.. فجر السعيد لـ شيماء سيف: 'دمك صار ثقيل' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقدت الإعلامية الكويتية فجر السعيد ظهور الفنانة المصرية شيماء سيف الأخير في برنامج كلام الناس الذي تقدمه "ياسمين عز"، وذلك بعد خضوعها لعملية تكميم المعدة التي أدت لفقدان وزنها بشكل كبير.





وشاركت فجر السعيد صورة شيماء سيف من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام عبر خاصية الاستوري، من ظهورها الأخير مع الإعلامية ياسمين عز، بـ برنامج كلام الناس، وعلقت: شيماء سيف ضعفت ودمها صار ثقيل.. كانت تقتلني ضحك والآن تكسر خاطري، حسافة عليها خسرنا نجمة كوميدي.

سبب فقدان شيماء سيف 50 كيلو من وزنها

تحدثت شيماء عن سبب فقدانها 50 كيلو من وزنها، وهي إصابتها بألم شديد في ركبتها، قائلة: "روحت للدكتور بسبب الم شديد في ركبتي، وطلب مني أعمل عملية تغيير مفصل انهرت وجالي اكتئاب، ورفضت الموضوع عشان أنا أكره دخول المستشفيات، وروحت بعدها للدكتور الخاص بيا وعملت عملية تكميم، وبعد ماعملت العملية فقدت ما يقرب من 50 كليو من وزني، الأمر الذي ساهم في حل مشكلة المفصل وبقيت أحسن".

وتابعت حديثها قائلة: "راضية عن شكلي جدًا دلوقتي، ومبسوطة أني بقيت أركع وأنا بصلي، الأول كنت بصلي على كرسي زي الناس الكبيرة، وربنا يديم علينا الصحة".

آخر أعمال شيماء سيف



يذكر أن آخر أعمال شيماء سيف الدرامية هو مشاركتها في رمضان 2024 بمسلسل "فراولة" بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.