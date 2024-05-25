ليلى زاهر تكشف عن سبب نجاحها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت ليلى زاهر خلال لقائها مع برنامج ليالي Ten، الذي تقدمه الإعلامية بوسي شلبي، عن سبب نجاحها في موسم دراما رمضان الأخير بمسلسل أعلى نسبة مشاهدة، كما كشفت رأي والدها أحمد زاهر في العمل وقت عرضه عليها، وذلك.

ليلى زاهر تتحدث عن شخصية نسمة

وقالت ليلى: مش عارفة أخرج من شخصية نسمة الكاريزما التي قدمتها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة حتى الآن، والناس في الشارع بقت تندهلي بإسم الشخصية ودي أكتر حاجة مفرحاني.. دائمًا أحرص على أخذ رأي والدي في أدواري، وعند عرض هذا العمل عليّ توقع نجاحه وأخبرني أنه تحدٍ بالنسبة إليّ، مما أخافني من تقديمها، خاصة أنها شخصية تتسم بالشر ولم أتوقع أن هناك أشخاص أشرار بهذا الشكل، ولكن رأيت أنه دور مهم والعمل يحمل رسالة توعية للناس.

أحدث أعمال ليلي زاهر

واختتمت ليلي: ذاكرت كل البنات اللي بتقدم فيديوهات على التيك توك وطريقة كلامهن، وركزت في تفاصيل معينة جعلتني في النهاية أقدم الدور بهذه الطريقة، بالإضافة إلى المخرجة ياسمين كامل التي أفادتني جدًا في التحضير للدور وذهبنا سويًا إلى بنت في الحطابة اسمها مي وكنا نعيش معها أيام كاملة حتى أتقمص شخصية نسمة.. أحرص على التركيز في الأدوار التي أقدمها حتى تكون مناسبة ليّ وتنال إعجاب الناس، وحاليًا لدي مشروعين مازال في مرحلة التحضير.

تفاصيل مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" في السباق الرمضاني لهذا العام واستطاع المسلسل أن يخطف الأنظار إليه منذ بداية عرض أولي حلقاته، ومسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" يناقش قضايا التيك توك وما سبب انجذاب الفتيات إليه، وينتمي المسلسل إلى نوعية المسلسلات القصيرة حيث أنه يتكون من 16 حلقة، بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

قصة مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

تدور أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة، تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا، وتتوالى الأحداث، ومسلسل "أعلي نسبة مشاهدة" ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 16 حلقة.