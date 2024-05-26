هاني رمزي مهنئنًا الأهلي بتتويجه بطلًا لإفريقيا: "فرحتوا قلوبنا"

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان هاني رمزي بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف.





وشارك هاني رمزي عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة للاعبي النادي الأهلي، وعلق عليها قائلًا: "مبروووك فرحتوا قلوبنا".





نجوم احتفلوا بفوز النادي الأهلي

هاني سلامة





حرص النجم هاني سلامة على تهنئة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف.





ونشر هاني، صورة له وهو مرتدي “تي شيرت” النادي الأهلي اثناء تواجده بستاد القاهرة الدولي وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” وعلق قائلا: “مبروك ألف مبروك بطل إفريقيا النادي الأهلي أداء مشرف وعظيم وهارد لاك الترجي التونسي.. مصر الاهلي بطل افريقيا”.





أحمد جمال





احتفل المطرب أحمد جمال بفوز النادي الأهلي، على الترجي، في نهائي دوري أبطال افريقيا، حيث شارك صورة من داخل استاد القاهرة، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر أحمد جمال صورة له من داخل الاستاد، وعلق عليها قائلًا: "مليون مبروك البطولة رقم ١٢ للنادي الاهلي ابطال افريقيا وهارد لك لجمهور نادي الترجي التونسي المحترم رقم تاريخي وكبير للنادي الاهلي".





عصام السقا





هنأ الفنان عصام السقا، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف.





ونشر هاني، صورة له وهو مرتدي “تي شيرت” النادي الأهلي اثناء تواجده بستاد القاهرة الدولي وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” وعلق قائلا: "مبروك للأهلي".