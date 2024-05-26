خاص.. حجاج عبد العظيم يكشف عن أحدث أعماله السينمائية الجديدة "المصيف"



القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان حجاج عبد العظيم عن أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "المصيف"

وقال حجاج عبد العظيم في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني":" لسه هبدأ أقوم بتصوير فيلم" المصيف ".



أبطال فيلم المصيف

يشارك في بطولة فيلم المصيف، مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: عمرو عبد الجليل، أحمد فؤاد سليم، نسرين طافش، نبيل عيسي، نشوى بلال، أحمد ماجد، ومجموعة كبيرة من النجوم والفيلم من إخراج سليم العدوي.

آخر أعمال حجاج عبد العظيم



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان حجاج عبد العظيم مسلسل كوبرا، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



أحداث مسلسل كوبرا

وتدور أحداث مسلسل "كوبرا" فى دراما شعبية حول علي كوبرا الذي يدخل في صراع مع المعلم شيخون بمساعدة صديقه سيكا وأصدقاء السجن القدامى.



أبطال مسلسل كوبرا

المسلسل بطولة محمد عادل إمام، محمود عبد المغني، مجدي كامل، أحمد بحر "كزبرة"، منة فضالي، وحجاج عبد العظيم، وعدد من الفنانين، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج أحمد شفيق.



ومسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.