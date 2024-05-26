مش بالدهون.. شيماء سيف ترد على منتقدي ظهورها الأخير

القاهرة - محمد ابراهيم - ردت الفنانة شيماء سيف على منتقدين ظهورها الأخيرة، في برنامج كلام الناس الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، وتفاجأ الجمهور بوجه نحيف خاصة بعد إعلانها إجراء عملية تكميم.

انتقاد شيماء سيف

وتعرضت شيماء سيف لهجوم وانتقادات، ومنذ ساعات قليلة نشرت شيماء مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: الإفيهات وخفة الدم بلساني مش بالدهون والكرش.. واخدالي بالك ياصفرا تعالي اشربي شاي عشان أنا مقاطعة.

أبرز تصريحات شيماء سيف

اقسم بالله أنا عارفة أن الناس مش هتصدقني، أنا أبسط وأتفه في الخناقات من ما أنتم متخيلين، واللي حصل أن كان في خلاف مع واحدة كانت صاحبتي وكنا رايحين مع بعض عزاء وحصل مشكلة بسيطة أوي وقتها وكل واحدة راحت لوحدها.

- هي بدأت ونزلت عندها أن الأشخاص اللي ربنا بيبعدهم عنك بيبعدهم علشان بيحبك، علشان كده لقحت عليها، ونزلتها على الملأ علشان تشوفها وأختها تشوفها، واتصالحنا ومفيش أي حاجة.

- البرامج الهارد توك شو، وبيبقوا عايزين يجيبوني وأنا مش لايقة على البرنامج وبيتكلموا على مشكلة قديمة علشان مفيش، ولكن أنا عندي 20 خناقة جديدة ومتعرفتش.

- أنا مقطعة كل صوري وأنا صغيرة ومبحبهاش، دي مرحلة الحمد لله إننا فلتنا منها وربنا يخلي اللي اخترع الفاونديشن، وأنا لو أم ومخلفة طفلة بهذا الشكل كنت هديها بالرجل.

- الراجل عمومًا مضايقني، وجوده في الحياة أصلًا مضايقني والله، الراجل مدي نفسه حجم أكبر من حجمه.

- عملت تكميم معدة، وأنا صاحبة مقولة ليه أعمل رجيم وأنا قدامي شيكولاته، وأنا كنت بقول إلا صحتي والسنة اللي فاتت رجلي دون سابق إنذار وركبتي مش قادرة أتنيها، وبطلع السلم بصرخ ووجع فظيع، وكلمت دكتور وقالي لازم تعملي أشعة وقالي لازم نعمل تغيير مفصل حالًا، وهنا حسيت أني واحدة تانية.

- أنا بكره المستشفيات وانهارت وجالي إكتئاب، والفنانة يسرا قالتلي أنتي فيكي حاجة، ووقفت التصوير وحكيت لها، وقالتلي نروح لدكتور تاني وفعلا طمني وقالي مش محتاجة عملية ولكن أنتي شيلتي ركبتك حمل واحدة مشيت 80 سنة.

- خدت القرار بتاع التكميم، ومي كساب كانت بتزن عليان علشان أعملها وصلت لمرحلة لما بشوف حد بياكل بقيت قرفانة منه.

- نزلت 50 كيلو، وراضية جدًا عن شكلي دلوقتي وعايزة أوقف كده، ومبسوطة أني بقيت أركع وأنا بصلي، الأول كنت بصلي على كرسي زي الناس الكبيرة، وربنا يديم علينا الصحة.

- بتفرج على نفسي في الفيديوهات القديمة بتخض، أنا مكنتش بشوف نفسي كده كنت بشوف نفسي قمر، دلوقتي بشوف نفسي فيهم مدينة رأس صدر.

- واخدة الباسورد بتاع جوزي لأن إيه اللي بيعمله ومخبيه عليا؟ ده حقي، مبفتش وراه ولكن إحساس إني موجودة، وممنوع أي واحدة تركب معاه العربية.

- الراجل أساس النكد في البيت وبوزهم بقى فقري، واللي طلع دراسة إن الستات نكدية أكيد راجل بوزه فقري.