كزبرة يحتفل بفوز الأهلى على طريقته الخاصة

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل المطرب كزبرة بفوز الأهلى على الترجي أمس من خلال عده صور برفقة أبطال فيلم الحريفة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

وظهر بالصور أحمد غزي والمنتج طارق الجنايني ونور النبوي.

وفي سياق آخر جمع فيلم "الحريفة " بين كلا من النبوي وكزبرة والذي حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية،تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة "الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش".