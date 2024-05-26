دياب يحتفل بفوز الأهلى بهذة الطريقة

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان دياب بفوز النادي الاهلي من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

علق قائلة:' مليون مبروك يا ملوك القارة ".

كشف النجم دياب، عن صورة البوستر الرسمي لمشاركته في فيلم السرب، المقرر طرحه 1 مايو المقبل، عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، كتب: "العقرب، انتظروني في فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر، دم المصريين خط احمر".

جسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا، دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير ضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة.

ومن جانبه، كشفت النجمة نيللى كريم عن مشاركتها في الفيلم المنتظر "السرب" المقرر عرضه في السينمات 1 مايو المقبل، كتبت عبر صفحتها الشخصية "انتظروا هند زوجة الأمير " بفيلم السرب" وعرضه 1 مايو في السينمات

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.