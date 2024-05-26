هكذا احتفل أشرف عبد الباقي بفوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفل الفنان أشرف عبدالباقي بفوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه، بعد تغلبه على الترجي التونسي بهدف نظيف.

وشارك أشرف صورة له مرتديًا تيشيرت مزدوجًا للناديين الأهلي والزمالك، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"ألف مبروك الأهلي.. ألف مبروك الزمالك، شرفتونا".

وتوّج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الأهلي الوحيد روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة.

آخر أعمال أشرف عبد الباقي



والجدير بالذكر آخر أعمال أشرف عبد الباقي مسلسل جولة أخيرة، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتدور أحداث المسلسل في إطار الإثارة والتشويق حول "الدكتور يحيى" الذي يمر بأزمات عدة، بعد ابتعاده عن حلبات رياضة MMA، إضافةً إلى عيشه حياة روتينية ينفصل فيها عن زوجته.

بتطور الأحداث، يظهر مدربه السابق "تامبي" في الصورة، ومن ثم يبذل جهدًا مضنيًا لإعادته إلى لياقته.

أبطال مسلسل جولة أخيرة

"جولة أخيرة" من بطولة أحمد السقا، وأشرف عبدالباقي، وحنان مطاوع، ورشدي الشامي، وأسماء أبواليزيد، تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.

