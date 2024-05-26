أحمد السعدني يحتفل بفوز الأهلى على الترجي

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل الفنان أحمد السعدني بفوز الأهلى أمس من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتب معلقا:' ألف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العظيمة التتويج باللقب ال ١٢ سيد أسياد افريقيا يحطم كل الارقام

وتوّج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الأهلي الوحيد روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة.

نشر الفنان أحمد السعدني منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث رثي والده بكلمات مؤثرة، حيث نشر قائلًا: "شكر واجب لكل من قدم واجب العزاء سواء بالحضور أو الاتصال أو الرسايل اعتذر بشده عدم قدرتي علي الرد واسأل الله لأبي الرحمة وكلي ثقة في المولي عز وجل ان يتغمده برحمته لأنه عاش طيلة عمره محبًا للناس والحق والخير والجمال اكثر من حبه لفنه وعائلته، إنا لله وإنا إليه راجعون أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون بحبك يا ابا ومتشكر إنك أبويا".