رامز جلال يحتفل بتتويج الأهلي بطلًا لإفريقيا

القاهرة - محمد ابراهيم -

احتفل الفنان رامز جلال بفوز المنتخب الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه، بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف.

وشارك رامز جمهوره بصورة أبطال الأهلي،عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه :"شوفتوا اللعب الفاخر الاهلي جاب من الاخر مبروك النادي الاهلي وان شاء الله ال ١٣ يا أهلي"

وتوّج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الأهلي الوحيد روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة.

آخر أعمال رامز جلال



والجدير بالذكر آخر أعمال رامز جلال فيلم " أخي فوق الشجرة” بطولة رامز جلال، إضافة إلى كل من الفنانين نسرين طافش وتارا عماد، ومحمد ثروت، وحمدى الميرغنى، وتأليف لؤى السيد، والفيلم من إخراج محمود كريم.

أحداث فيلم رامز فوق الشجرة



وتدور أحداث فيلم رامز جلال، حول شاب انطوائي يعيش حياة صحية منظمة، ولكن دخول توأمه بهاء الذي لم يكن يعلم بوجوده حياته يقلبها رأسا على عقب فى إطار من الكوميديا.