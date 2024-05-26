هكذا احتفلت إلهام شاهين بفوز الأهلي على الترجي

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أحمد جودة - القاهرة -

احتفلت الفنانة إلهام شاهين بفوز المنتخب الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه، بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف.

وشاركت إلهام جمهورها بصورة أبطال الأهلي،عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها :"مبروووك للأهلى بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر... دايما رافعين رأس مصر ومشرفينا... فرحتونا".



وتوّج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الأهلي الوحيد روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة.



آخر أعمال إلهام شاهين

يذكر أن إلهام شاهين حققت نجاحًا ملحوظًا بحكاية ألفريدو التي قدمت بطولتها ضمن حكايات مسلسل 55 مشكلة حب، وعُرض العمل في سبتمبر من العام الماضي 2023.



وقدمت إلهام خلال أحداث ألفريدو شخصية سوسو وهي مريضة ألزهايمر، مما يوقعها في العديد من الأزمات، والعمل مكون من 10 حلقات، عُرض على قنوات ON.

أبطال حكاية ألفريدو

وشارك في بطولته أحمد فهمي، ندى موسى، أمير شاهين، عابد عناني، إنجي كيوان، إيمان السيد، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، ومحمد السويسي، والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار، وإنتاج الشركة المتحدة، وشركة آرت ميكر للمنتج أحمد عبدالعاطي.