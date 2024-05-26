نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام جمال يحتفل بفوز الأهلى على الترجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان هشام جمال بفوز الأهلى من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ".

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علق قائلا:' إفريقيا محسومة من دلوقتي على يوتيوب

حرص النجم هاني سلامة على تهنئة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بفوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه وذلك بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف.





ونشر هاني، صورة له وهو مرتدي “تي شيرت” النادي الأهلي اثناء تواجده بستاد القاهرة الدولي وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “انستجرام” وعلق قائلا: “مبروك ألف مبروك بطل إفريقيا النادي الأهلي أداء مشرف وعظيم وهارد لاك الترجي التونسي.. مصر الاهلي بطل افريقيا”.

احتفل المطرب أحمد جمال بفوز النادي الأهلي، على الترجي، في نهائي دوري أبطال افريقيا، حيث شارك صورة من داخل استاد القاهرة، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر أحمد جمال صورة له من داخل الاستاد، وعلق عليها قائلًا: "مليون مبروك البطولة رقم ١٢ للنادي الاهلي ابطال افريقيا وهارد لك لجمهور نادي الترجي التونسي المحترم رقم تاريخي وكبير للنادي الاهلي".

هنأ سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، جماهير ومجلس إدارة ولاعبي المارد الأحمر، بالتتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والـ12 على التوالي.