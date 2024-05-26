بفوز الأهلي..تامر عبد المنعم يكسب تحديه أمام ليلي عبد اللطيف

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة النادي الأهلي بفوزه البوم ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة ال 12 في تاريخه، وكان من ضمن هؤلاء النجوم الفنان تامر عبد المنعم.

تامر عبد المنعم

حيث قام الفنان تامر عبد المنعم بإعادة نشر منشور كان قد نشره من قبل وهو يتحدي من خلاله ليلي عبد اللطيف حيث أنها قد صرحت قبل المباراة بأيام أنه سيفوز فريق الترجي ببطولة إفريقيا على حساب النادي الأهلي، حيث نشر الفنان تامر عبد المنعم ذلك التصريح وقتها وعلق عليه قائلًا: "وانا بتحداكي الأهلي هياخد الكاس".

منشور الفنان تامر عبد المنعم عبر فيسبوك

تامر عبد المنعم يكسب تحديه أمام خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف

ليفوز الفنان تامر عبد المنعم اليوم بتحديه أمام ليلي عبد اللطيف حيث قام بإعادة نشر ذلك المنشور وعلق عليه قائلًا: "مبروك للأهلي وده بوست للتاريخ".

الأهلي يتوج بالأميرة السمراء للمرة 12 في تاريخه

وكانت قد انتهت أحداث المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الترجي التونسي، بفوز الأول على الثاني بهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.