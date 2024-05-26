الارشيف / فن ومشاهير

بفوز الأهلي..تامر عبد المنعم يكسب تحديه أمام ليلي عبد اللطيف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة النادي بفوزه البوم ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة ال 12 في تاريخه، وكان من ضمن هؤلاء النجوم الفنان تامر عبد المنعم.

044db7c918.jpg
تامر عبد المنعم 

حيث قام الفنان تامر عبد المنعم بإعادة نشر منشور كان قد نشره من قبل وهو يتحدي من خلاله ليلي عبد اللطيف حيث أنها قد صرحت قبل المباراة بأيام أنه سيفوز فريق الترجي ببطولة إفريقيا على حساب النادي الأهلي، حيث نشر الفنان تامر عبد المنعم ذلك التصريح وقتها وعلق عليه قائلًا: "وانا بتحداكي الأهلي هياخد الكاس".

7d59228b66.jpg
منشور الفنان تامر عبد المنعم عبر فيسبوك 

تامر عبد المنعم يكسب تحديه أمام خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف

 

ليفوز الفنان تامر عبد المنعم اليوم بتحديه أمام ليلي عبد اللطيف حيث قام بإعادة نشر ذلك المنشور وعلق عليه قائلًا: "مبروك للأهلي وده بوست للتاريخ".

الأهلي يتوج بالأميرة السمراء للمرة 12 في تاريخه

 

وكانت قد انتهت أحداث المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الترجي التونسي، بفوز الأول على الثاني بهدف في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا