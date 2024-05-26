إيناس عز الدين توجه رسالة للأهلي بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12



القاهرة - محمد ابراهيم -

حرصت الفنانة إيناس عز الدين بتوجيه رسالة شكر وتقدير للأهلي بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه، بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف.

وشاركت إيناس جمهورها بصورة أبطال الأهلي،عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها :"فرحتوا شعب مصر 12 عقبال كل البطولات".



وتوّج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الأهلي الوحيد روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة.

آخر أعمال إيناس عز الدين

يذكر أن إيناس عز الدين شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل "توحة" بطولة علا غانم، دينا فؤاد، إيهاب فهمي، حجاج عبدالعظيم، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وتدور أحداثه في إطار الحي الشعبي.

أبطال مسلسل ديفيليه

و مسلسل "ديفيليه" وتدور أحداثه في 10 حلقات، بطولة وفاء عامر، محمد عز، جيهان خليل، إيهاب فهمي، عابد عناني، أشرف طلبة، عمر محمد فوزي، أحمد كشك، وهو قصة أحمد عيسى، من تأليف أحمد أنور ومحمود جامايكا، إخراج معتز حسام.

