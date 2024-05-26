فريد يروج لمشاركته فى "ليلة النكد" فى الكويت

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان الشاب أحمد فريد لإحياء حفل غنائي جديد فى الكويت وذلك يوم 20 يونيو المقبل، حيث روج فريد لحفله وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" حيث نشر بوستر الحفل وعلق عليه قائلًا: "جمهوري الغالي في الكويت اشوفكم ان شاء الله يوم ٢٠ يونيو في فندق كراون بلازا نعمل يوم للتاريخ، #ليلة_النكد".

منشور فريد

تفاصيل حفلة ليلة النكد فى الكويت

والجدير بالذكر أن حفلة ليلة النكد ستقام في فندق كراون بلازا فى دولة الكويت وذلك يوم 20 يونيو المقبل، وتضم الحفل عدد كبير من النجوم منهم الفنان رامي جمال والفنان حمادة هلال والفنان أحمد فريد ومن المقرر أن يقدم كل فنان باقة من أغانيه الدرامية.

آخر أعمال الفنان أحمد فريد

وفي سياق متصل يذكر أن آخر أعمال المطرب فريد هي أغنية "أحلى سحر" الذي طرحها يوم الخميس الماضي عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية.

أغنية "أحلى سحر" يعتبرها فريد من أهم الأعمال في حياته لأنها تعتبر لون جديد يقدمه لأول مرة من خلال مشوراه الفني، وهي الموسيقي واللحن المقسوم، وذلك لان الجمهور تعود منه على الأغاني الدرامية والرومانسية منذ بداية ظهوره على الساحة الفنية، وعلي حد قوله سوف تكون هذه الأغنية نقلة قوية وتحدي جديد يراهن علي نجاحه.

تفاصيل أغنية "أحلي سحر"

وأغنية "أحلى سحر" هي الأغنية السابعة وقبل الأخيرة من ألبوم فريد الغنائي الجديد، وهي من كلمات أحمد جابر وألحان سعيد المعبدي، توزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، تسجيل صوت محمود جودة، جيتار أحمد حسين، كيبورد محمود شاهي، طبلة عبادي، تصوير البوستر شريف مختار، تصميم الفيديو أحمد حمدي، إنتاج JP Productions - جيمي.

تفاصيل ألبوم "بتقولي آسف"

من جانبه يستعد فريد لإصدار أغاني ألبومه الجديد "بتقولي أسف" تباعآ بشكل منفرد، حيث يضم هذا الألبوم 8 أغنيات متنوعة، وهو من إنتاج شركة JP Productions - جيمي، تم طرح 6 أغاني من الألبوم هم "بتقولي أسف"، "عندي سر ليك"، "أيام ونسيتها"، "فراق بفراق"، "خناقة فركشة"، "أنا مش بديل".