فهد شلبي يهنئ الأهلي بفوزه على الترجي.. وهذه رسالته للجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان فهد شلبي بتوجيه رسالة شكر وتقدير المنتخب الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه، بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف.

وشارك فهد جمهوره بفيديو بث مباشر له من نادي الأهلي من خلال الستوري الخاص به عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام "،



وقال :"ألف مليووون مبروك رفعتو راسنا ودايما في القمة".



وتوّج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الأهلي الوحيد روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة.

آخر أعمال فهد شلبي



والجدير بالذكر آخر أعمال فهد شلبي مسلسل عملة نادرة دراما صعيدية بطولة الفنانه نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبورية، چومانا مراد، فريدة سيف النصر، رمزي العدل، ندا موسى، مريم الخشت، علي الطيب، محمد فهيم، هشام عاشور، تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

أبطال "الكتيبة ١٠١"



ومسلسل الكتيبة ١٠١،ويشارك في بطولة مسلسل "الكتيبة 101" باقة كبيرة من النجوم، أبرزهم، عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، اسلام جمال، وليد فواز، وعارفة عبد الرسول، لبلبة، رشا مهدى،فهد شلبي وعدد كبير من الفنانين، وإخراج محمد سلامة، وتـاليف إياد صالح، وانتاج سينرجى.