نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح فيلم " رحلة ٤٠٤ " على منصة شاهد هذا الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض فيلم “ رحلة ٤٠٤” عبر منصة شاهد وذلك بعد عرضه بالسينمات لعدة أشهر وتحقيقه لإيرادات عالية.

ومن المقرر أن يطرح يوم ١٧ يونيو المقبل عبر المنصة.

انتهت الدورة الثامنة بمهرجان أسوان لأفلام المرأة، والتي أقيمت في الفترة من 20 لـ 25 إبريل الجاري، وحاز فيلم رحلة 404 للفنانة منى زكي، على جائزة الفيلم المصري بالمهرجان.

وعبرت الفنانة منى زكي، في تصريحات صحفية، عن سعادتها الكبيرة بحصول فيلمها 404 على جائزة الفيلم المصري من مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته الثامنة، قائلة: شكرًا للمهرجان وإدارته على الجائزة الجميلة دي.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لتكريم المرأة، عن حصول فيلم منى زكي رحلة 404، على جائزة الفيلم المصري، وذلك بعد أن استقرت إدارة المهرجان على منحه تلك الجائزة، نظرًا لقضية الفيلم الهامة، التي قدمتها الفنانة في العمل.

وفي الدورة الثامنة لمهرجان أسوان الدولي، تشكلت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري برئاسة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وتضم في عضويتها النجمة رانيا يوسف، والناقد والكاتب المغربي محمد أشويكة، واستقرت إدارة المهرجان على منحه جائزة الفيلم المصري لفيلم رحلة 404.