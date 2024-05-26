"بطل إفريقيا أهو".. رامي جمال يهنئ النادي الأهلي بعد فوزه ببطولة إفريقيا

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص عدد كبير من نجوم الفن بتهنئة فريق النادي الأهلي بعد فوزه ببطولة إفريقيا للمرة ال 12 فى تاريخه، وكان من ضمن هؤلاء النجوم الفنان رامي جمال حيث نشر رامي جمال عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "الكأس عندنا في #الأهلي مبروووك يا أبطال إفريقيا".

منشور رامي جمال

وأيضًا قد نشر رامي جمال فيديو من إحتفالات لاعبي فريق النادي الأهلي على أحدث أغنياته وهي أغنية "أهو" من ألبوم "خليني أشوفك" حيث نشر رامي جمال الفيديو وعلق عليه قائلًا: "اهو اهو اهو.. أبطال إفريقيا أهو"

فيديو رامي جمال

حفل رامي جمال في "ليلة النكد" فى الكويت

يستعد الفنان رامي جمال لإقامة حفلًا غنائيًا في الكويت لأول مرة يوم ٢٠ يونيو المقبل معلنة عن الحفل الصفحة الرسمية للشركة المنظمة للحفل عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام "، وأعلنت الجهة المنظمة لحفل ليلة النكد قائلة:' لأول مرة في الكويت النجم رامي جمال.

تفاصيل ألبوم رامي جمال الجديد

وفي سياق متصل يذكر أنه قد حقق ألبوم "خليني أشوفك" نجاحًا كبيرًا منذ بداية طرحه وقد انهالت عليه التعليقات الإيجابية وتصدر التريند ويوجد بعض الأغاني تريند رقم 1 على يوتيوب.

ألبوم "خليني أشوفك" يتكون من 15 أغنية حيث أنه قد طرح الفنان رامي جمال مؤخرًا 13 أغنية لأنه قد سبق وطرح أغنيتان وهما (خليني أشوفك، بقول وأكدب).

وجاءت أسماء ال 13 أغنية كالآتي:-

أغنية "بضيع وقت" من كلمات عادل السيد، ألحان وتوزيع فارس فهمي، ومكس وماستر محمد مجدي، جيتار أحمد حسين

أغنية "فستانك أبيض "كلمات أسامة خلف محمد محرز، ألحان محمد شحاتة، توزيع ومكس وماستر محمد مجدي، جيتار مصطفى نصر.

أغنية "شاهد الله "كلمات عمرو تيام، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد رئيس، وميكس وماستر محمد مجدي.

أغنية "أوقات" كلمات مصطفى ناصر، ألحان غريب، توزيع ومكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

أغنية "قلبي خام "كلمات وألحان عمرو تيام، توزيع ومكس وماستر أمين نبيل، جيتار أحمد حسين.

أغنية "عادي أنساك "كلمات عمرو حسن، ألحان مصطفى العسال، توزيع ومكس وماستر محمد مغربي.

أغنية "أنت مين "كلمات أحمد المالكي، توزيع وميكس وماستر محمد مجدي.

أغنية "أهـو "كلمات عمرو تيام، ألحان مصطفى العسال، توزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة.

أغنية "سوء تفاهم "كلمات أحمد عبد النبي، ألحان غريب، توزيع ومكس وماستر أحمد حسام،إلهامي دهيمة.

أغنية "قولي آه "كلمات عمرو يحيى، ألحان مصطفى العسال وتوزيع توزيع أدهم دهيمة، مكس وماستر أحمد حسام.

أغنية "ذكريات هوانا "كلمات وألحان رامي جمال، توزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم.

أغنية "بيكلموني "كلمات مودي نبيل، ألحان فارس فهمي، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، جيتار أحمد حسين.

أغنية "هنسى اسمك "كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال توزيع ومكس وماستر وسام عبد المنعم، صولو وتريات حسن سعيد.