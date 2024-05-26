نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالا بفوز الأهلي.. أحمد حسن راؤول يشارك جمهوره بـ أنا الجمهور للمطرب هيثم شاكر في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعرب الشاعر أحمد حسن راؤول عن سعادته بعد فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه، على الترجي التونسي بهدف نظيف.

وشارك راؤول جمهوره بأحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "أنا الجمهور" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام "،



وأرفق بتعليق قال فيه:" هيثم شاكر أنا الجمهور، من كلماتي أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبدالمنعم".

وتوّج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بعد الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسجل هدف الأهلي الوحيد روجر أهولو بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثالثة.



آخر أعمال أحمد حسن راؤول



والجدير بالذكر آخر أعمال أحمد حسن راؤول أغنية "التقيل تقيل" كلمات أحمد راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع موسيقى أحمد عادل، ميكس وماستر أمير محروس.

وجاءت كلمات أغنية "التقيل تقيل" على النحو التالي:

التقيل تقيل والقمر معدي

والموضوع جميل وأنا قد التحدي

قلبي لك قتيل هدي اللعب هدي

ده أنت عايز ألف درس ومش هتبقى قدي

خبرة في الغرام سيب قلبك معايا

هتلاقي اهتمام والدلع حكاية

مهما أقول كلام عنك مش كفاية

ده أنت يضربوا 100 سلام لما تكون معدي

يلا يلا يلا يلا ده الفرح مكانا يلا

الزمن زمنا والحياة عشانا

واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا

يلا يلا يلا يلا ده الفرح مكانا يلا

الزمن زمنا والحياة عشانا

واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا

أنت في الجمال حاجة مش عادية

حته من الخيال ومش من الدنيا ديه

حبك احتلال ومسيطر عليا

هعمل مئة ألف احتفال يوم ما هبقى ليا

يلا هات إيديك وانسى الدنيا بحالها

قلبي كله ليك والقصص قفلها

حد يشوف عينيك وميدوبش في جمالها

روحي من نظرة وسلام جيت شقلبت حالها

يلا يلا يلا يلا ده الفرح مكانا يلا

الزمن زمنا والحياة عشانا

واللي هيحسدونا يلا شكرا حلو عنا