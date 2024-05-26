تعرف على تفاصيل حفل چورچ وسوف في لبنان



القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد الفنان جورج وسوف إلى إحياء حفل غنائي ضخم في بيروت بلبنان يوم 11 من أغسطس المقبل، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أعماله الغنائية الشهيرة، ويشاركه الحفل المطرب آدم والفنانة رحمة رياض.



وروج جورج وسوف للحفل من خلال نشر البوستر عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليه: "بيروت بتجمعنا يوم 11 أغسطس".

تعليقات الجمهور على منشور جورج وسوف

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، الملك، وغيرها من التعليقات.

وعلى صعيد آخر، يستعد الفنان جورج وسوف لطرح أغنيتين جديدتين خلال الفترة المقبلة، من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى، والأغنيتين من توزيع زيزو فاروق وباسم رزق.

آخر أعمال جورج وسوف

والجدير بالذكر آخر أعمال جورج وسوف، أغنية نجم عالي، والذي حاز إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

كلمات أغنية نجم عالي

عشان مش شبهكم بشد انتباهكم آه

عشان قلبي طيب بتستغربوني

مالكمش غالي وأنا نجم عالي

ما ينفعش أصلًا في يوم تعرفوني

هو الكذاب هيعيش مع غير الكذاب زيه

ولا الخاين هيعيش مع غير الخاين زيه

هو الكذاب هيعيش مع غير الكذاب زيه

ولا الخاين هيعيش مع غير الخاين زيه

يا اللي إنتم دخلتوا حياتي غلط أخرجوا منها

واللي زيكم بحمد ربنا إن أنا مش زيه

واللي زيكم بحمد ربنا إن أنا مش زيه

أنا تعبت منكم ومش هبقى منكم

وده عشان قلوبكم ما فيش فيها خير

أنا ما أنفعش ليكم ولا هليق عليكم

من إمتى الصغير بيليق ع الكبير

هو الكذاب هيعيش مع غير الكذاب زيه

ولا الخاين هيعيش مع غير الخاين زيه

هو الكذاب هيعيش مع غير الكذاب زيه

ولا الخاين يا خاين هيعيش مع غير الخاين زيه زيه

يا اللي إنتم دخلتوا حياتي غلط أخرجوا منها

واللي زيكم بحمد ربنا إن أنا مش زيه

واللي زيكم بحمد ربنا إن أنا مش زيه

