ابنة الموسيقار الراحل على إسماعيل تروى قصة زواج والديها

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت شجون علي إسماعيل، ابنة الموسيقار الراحل على إسماعيل، تفاصيل مثيرة عن قصة زواج والدها من الشاعرة الغنائية نبيلة قنديل التي وصفتها بالقدرية، "والدى اتعرف على ماما أثناء عمله وبعث لها زواج طالبًا منها الزواج".

وأوضحت شجون في تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، أن الموسيقار الراحل على إسماعيل تقدم لوالدتها لكنه رفض بشكل قاطع، وظل يتابعها حتى عرض عليها الزواج دون علم أهلها، وبكل اندفاع وافقت، ولكنهما لم يتزوجا، حيث اعتبرها والدي أمانة حتى إقناع أهلها.

الموسيقار علي إسماعيل من مواليد 28 ديسمبر 1922، ونشأ في بيئة فنية، فوالده الموسيقي المخضرم إسماعيل أفندي خليفة كان قائدًا لفرقة الموسيقى الملكية، وكان في صغره يتمتع بأذن موسيقية حساسة، فالتحق بمعهد الموسيقى. عمل فيما بعد بفرقة محمد عبد الوهاب وتميز بالتأليف والتوزيع الموسيقي، وأسس أكثر من فرقة منها الثلاثي المرح وثلاثي النغم.

تميز بأعماله في الإذاعة والسينما والمسرح، ووضع الموسيقي التصويرية لعشرات الأفلام، منها: (السفيرة عزيزة، بين القصرين، الأيدي الناعمة، مراتي مدير عام، الأرض، الاختيار، العصفور).

وجاءت وفاته، في 16 يونيو عام 1974 أثناء إجرائه بروفة في مسرح ليسيه الحرية لموسيقى مسرحية من انتاج فرقة الفنانين، وقع علي اسماعيل مغشيًا عليه، ونقل إلى مستشفي الجمعية الخيرية الاسلامية بالعجوزة وفارق الحياة عن عمر يناهز 52 عامًا.