نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر أحمد العوضي للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان أحمد العوضي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" في السعودية، خلال الساعات الأخيرة الماضية، وذلك بعد حديثه عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال مداخلته الهاتفية للحديث عن كواليس مسلسل "حق عرب" مع الإعلامي د. عمرو الليثي في برنامج “واحد من الناس”.

حديث العوضي عن ياسمين عبدالعزيز

وتحدث العوضي عن رأيه في التعاون مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قائلًا: "لا أمانع وشرف لي أن أقدم فيلم مع النجمة ياسمين عبد العزيز، وهذا شئ يسعدني ونجحنا قبل كده مع بعض".

وأوضح العوضي عن موقفه من عودتها لبعضهما، قائلًا: "أكن كل الاحترام للفنانة ياسمين عبد العزيز، وأنا قولت قبل كدة إن أنا بحب ياسمين جدًا والود والحب مازال بيننا وإحنا يوجد بينا كل حاجة حلوة ومفيش أي نوع من أنواع الخلاف بينا ولو ربنا وفق إننا نرجع لبعض هنرجع ولو رجعنا أكيد احنا هنقول وهي عندي حاجة كبيرة أوي زى ما أنا عندها حاجة كبيرة أوي وأنا بتمنى لها كل حاجة حلوة في الدنيا".

آخر أعمال أحمد العوضي

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد العوضي في الدراما، هو مسلسل "حق عرب"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا طوال فترة عرضه، ونال إشادات واسعة من الجمهور.



أبطال وصناع مسلسل "حق عرب"

شارك في بطولة مسلسل "حق عرب" بجانب الفنان أحمد العوضي، مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم:رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، أحمد صيام، إبراهيم السمان، وليد فواز، دينا فؤاد، وآخرون من النجوم، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.