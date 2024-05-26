تعرف على موعد عرض مسلسل "مفترق طرق"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت منصة "شاهد"، خلال الساعات الماضية، عن موعد طرح مسلسل "مفترق طرق"، بطولة الفنانة هند صبري، وكشفت عن ذلك الأمر من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت منصة "شاهد" مقطع فيديو تشويقي قصير لشخصية ماجد المصري في المسلسل، وكتبت عليه:"في طرق عبارة عن مغامرة وفي مغامرة ممكن تكون نهاية لطريق جميل، مفترق الطرق 2 يونيو على شاهد".

أبطال وصناع مسلسل مفترق طرق

يشارك في بطولة مسلسل "مفترق طرق" كوكبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم:هند صبري وإياد نصار وماجد المصري وجومانا مراد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى.

قصة مسلسل مفترق طرق

ويتكون مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة، وهو مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي حيث أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife"، وتدور أحداث المسلسل حول أليسيا فلوريك زوجة محامي كبير يدخل السجن بسبب فضيحة وقضايا فساد، وتتوالى الأحداث.