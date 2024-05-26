نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم عمرو دياب ومدحت صالح..تفاصيل حفلات نجوم الغناء في عيد الأضحى 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد حفلات موسمي الصيف وعيد الأضحى، خلال شهر يونيو 2024، منافسة كبيرة بين نجوم الغناء، ويتابع الجمهور بشغف شديد مواعيد وأماكن حفلات كبار نجوم الغناء داخل مصر وخارجها، ويرصد لكم دوت الخليج الفني الخريطة الكاملة لحفلات موسمي الصيف وعيد الأضحى 2024.

حفلات النجم عمرو دياب

حرص النجم عمرو دياب على إحياء حفلين غنائيين ضخمين بمناسبة عيد الأضحى، الحفل الأول فى بيروت، يوم السبت الموافق 15 يونيو المقبل بمصاحبة فرقته الموسيقية، والحفل الثاني في دبي، يوم 18 من نفس الشهر.

حفلات النجم مدحت صالح

من المقرر أن يحيي الفنان مدحت صالح حفل غنائى ضخم، يحييه على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، يوم السبت الموافق ٢٩ يونيو المقبل، بمصاحبة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو أحمد عامر.



حفلات الفنان عمر خيرت

سيقوم الموسيقار العالمى عمر خيرت، بإحياء حفلين ضخمين، بقصر عابدين التاريخى، بمصاحبة الأوركسترا الموسيقية وقيادة المايسترو العالمى ناير ناجى، وذلك يومى الجمعة والسبت 7و8 يونيو المقبلين، وذلك تحت عنوان "٤٠ سنة عمر خيرت" تكريمًا للموسيقار الكبير عن مشواره الفنى الحافل.

حفلات وائل جسار

ومن المقرر أيضا أن يُحيى النجم وائل جسار حفلًا غنائيًا ضخم يوم 18يونيو المقبل، ضمن احتفالات عيد الأضحى، في مدينة جبيل بلبنان.

حفلات عاصي الحلاني

ويحيي النجم اللبنانى عاصى الحلاني، حفله الغنائي على خشبة مسرح أديلفى الشهير بمسرح "ويست إند"، فى شارع ستراند بمدينة وستمنستر وسط لندن، وذلك يوم ١٨ يونيو، ويحتفل مع جمهوره بأحدث أعماله الغنائية «العين عليه».

حفلات أنغام ومحمد رمضان ورامي عياش وعبير نعمة في مهرجان "موازين" بالمغرب

تفتتح النجمة أنغام فعاليات مهرجان "موازين للموسيقى"، المقرر إقامته فى الرباط بالمغرب، خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٩ يونيو المقبل، على مسرح النهضة، عقب إحيائها حفلًا ضخمًا بدولة الكويت رفقة المطرب آدم، يوم ١٧ يونيو المقبل، ضمن حفلات مهرجان «ليلة العمر» بالكويت، ويشارك أيضا نخبة كبيرة من نجوم الغناء خلال فعاليات تلك المهرجان.



ويشهد الحفل مشاركة كوكب الشرق أم كلثوم، بتقنية الهولوجرام، بحفل موسيقى ضخم، ضمن فعاليات مهرجان موازين، يوم الأحد ٢٣ يوليو على المسرح الوطنى.



كما تحيى الفنانة اللبنانية عبير نعمة حفلها الغنائى يوم 25 يونيو، على المسرح ذاته، ويحيي أيضًا يحيى النجم رامى عياش حفلًا يوم الجمعة 28من الشهر ذاته.

وتعاقد النجم محمد رمضان مع إدارة مهرجان "موازين"، ليسدل الستار على فعاليات المهرجان المغربى الشهير، من خلال إحياء حفل الختام على مسرح النهضة، وذلك يوم السبت الموافق 29 يونيو المقبل،ويجهز «رمضان» لبرنامج فنى مميز، إذ يقدم مجموعة كبيرة من أغانيه الشهيرة التى يتفاعل معها الجمهور.

حفلات سعد الصغير

يحيي المطرب الشعبى سعد الصغير لأول مرة حفلا غنائيا في أمريكا، فى موسم الصيف، يوم 1 يونيو المقبل على أحد المسارح الأمريكية الكبرى.