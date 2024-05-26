نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوليوود تحتفل بمرور 20 عامًا على طرح Hum Tum في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت بوليوود بمرور 20 عام على طرح الفيلم الهندي Hum Tum الذي يعتبره العديد من رواد الصناعة، من الأفلام التي اسهمت في تطوير الأفلام الرومانسية الكوميدية في بوليوود.

ووفق إنديا توداي، الفيلم كان من بطولة سيف علي خان، وراني موخارجي، في أدوار البطولة الرئيسية.

وكانت قد شهدت بوليوود احتفالًا مميزًا بالعرض الخاص للإعلان الترويجي للفيلم الهندي الجديد Tipppsy بحضور جماهيري كبير.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للإعلان الترويجي للفيلم، الذي من المقرر طرحه للعرض بتاريخ 10 مايو المقبل.

وضمن أخبار بوليوود، تم تأجيل الفيلم القادم "Ishq Vishk Rebound" بطولة روهيت ساراف وباشمينا روشان بسبب عدم اهتمام كبار الموزعين بالفيلم.

ووفق إنديا توداي، يأتي التأجيل على الرغم من جاهزيته الكاملة، إلا أن الفيلم قد يحصل على إصدار محدود ومن ثم يجد جمهوره على منصة البث المباشر.

فيلم LSD 2

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الهندي الشبابي الجديد LSD 2، ضمن أحدث مشروعات بوليوود الشبابية.

ونقل إنديا توداي الاعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد، الذي يتناول قضية العلاقات العاطفية التي يعيشها الشباب عبر الانترنت.

بطولات نسائية جديدة

وضمن أخبار البطولات النسائية في بوليوود، استمر فيلم البطولة النسائية الجديد في بوليوود Crew بتحقيق نجاحات كبيرة على مستوى شباك التذاكر من بطولة كارينا كابور.

ووفق إنديا توداي، الفيلم الذي ضم في بطولته كريتي سانون وتابو، نجحت إيراداته في أن تصبح ثاني أكبر افتتاحية في شباك التذاكر في بوليوود منذ بداية عام 2024.

وكان قد شارك النجم الهندي الشاب ديلجيت دوسناجيه متابعيه لقطات من كواليس تصوير مشاهد فيلم Crew الجديد الذي يشارك في بطولته كوكبة من نجمات بوليوود.