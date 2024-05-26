نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوين جونسون يظهر في لقطات جديدة من تصوير The Smashing Machine في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر النجم دوين جونسون في لقطات جديدة من تصوير مشاهد فيلمه المنتظر المقتبس عن قصة حقيقية The Smashing Machine.

ونقلت ديلي ميل، لقطات جديدة لجونسون، من موقع تصوير مشاهد الفيلم في مدينة فانكوفر.

ذلك بعد أن انضم بطل الملاكمة للوزن الثقيل اولكساندر اوزياك لأبطال الفيلم الجديد الخاص بالنجم دوين جونسون والمقتبس من أحداث حقيقية.

ووفق ديد لاين، الفيلم سيطرح بعنوان The Smashing Machine من إنتاج شركة A24.

وكان النجم دوين جونسون حاضرًا في مهرجان القصص المصورة السنوي CinemaCon تحت رعاية شركة ديزني.

ووفق ديلي ميل، حضور جونسون كان للإعلان رسميًا عن مشاركته في جزء ثاني مرتقب من فيلم الرسوم المتحركة الشهير موانا.

وفي الوقت الذي تم به الكشف نية طرح نسخة سينمائية حية من الفيلم، أعلنت شركة ديزني عن نيتها لطرح الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة الناجح Moana.

ووفق صحيفة ديلي ميل، الإعلان عن طرح الجزء الثاني من الفيلم جاء على لسان المدير التنفيذي لشركة ديزني المنتجة للفيلم.

فيلم يواجه انتقادات

يأتي ذلك بعد أن واجهت ديزني، هجوم قوي بسبب اختيارها المثير للجدل للممثلة المؤدية لشخصية "سنو وايت"، في فيلم جديد يطرح كنسخة سينمائية حية لفيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي "سنو وايت والأقزام السبع".

واختارت ديزني لتجسيد شخصية "سنو وايت" المممثلة الشابة "ريتشل زيجلر"، الشهيرة بمشاركتها في أدوار بطولة في اعمل مثل فيلم "ويست سايد ستوري".

وتقول "ديلي ميل"، أن اختيار ديزني لريتشل، واجه عاصفة انتقادات كون مظهرها لا يوحي بأي تقارب بينها وبين شخصية سنو وايت من الفيلم الكلاسيكي الأصلي.

ضمن سلسلة من الاختيارات المثيرة للجدل التي اقدمت عليها ديزني مؤخرًا، في أدوار البطولة لأهم اعمالها السينمائية الحية.

جديد أخبار ديزني

استعانت شركة ديزني بأنظمة الذكاء الاصطناعي، في إنتاج مقاطع صوت للنجم الراحل روبن ويليامز، استخدمتها في الفيلم الوثائقي الذي صنعت الشركة بمناسبة مأويتها.

وحسب ما ذكرت ديلي ميل، الفيلم الوثائقي، استخدمت به ديزني، صوت روبن ويليامز أثناء تجسيده لشخصية جني من فيلم علاء الدين، وطرح الفيلم بعنوان Once Upon a Studio.