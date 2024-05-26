نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. لبنى عبدالعزيز تتلقى العزاء في شقيقتها الراحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستقبل الفنانة لبنى عبدالعزيز مساء اليوم عزاء شقيقتها، في مسجد الحامدية الشاذلي، وذلك بعد صلاة المغرب، بعد أن توفيت يوم الجمعة الماضية.

وفاة شقيقة الفنانة لبنى عبدالعزيز



رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضي، شقيقة الفنانة لبنى عبد العزيز، وتم تشييع الجنازة في نفس اليوم عقب صلاة الجمعة، بمسجد مصطفى محمود.

وجاء ذلك وفقا لمنشور الفنانة نوران أبو طالب أحد أفراد العائلة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت: "بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، توفيت اليوم إلى رحمة الله تعالى، لميس عبد العزيز بنت عمة أمي وشقيقة الفنانة لبنى عبدالعزيز، والصلاة على روحها غدًا بعد صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود".

آخر أعمال لبنى عبدالعزيز

في سياق آخر، يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شاركت بها الفنانة لبنى عبدالعزيز، فيلم جدو حبيبي، الذي تم عرضه عام 2012، وشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم: محمود ياسين، لبنى عبد العزيز، أحمد فهمي، بشرى، حسن مصطفى، والعمل من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.