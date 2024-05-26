نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح أغنية ترويجية أولى من فيلم Chandu Champion في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت أغنية ترويجية هي الأول من الفيلم الجديد للممثل الهندي الشاب كارتيك آريان، الذي طرح بعنوان Chandu Champion.

ووفق إنديا توداي، الأغنية الجديدة، حملت عنوان Satyanaas، وتدور أحداثها في إطار مبهج ضمن أحداث الفيلم.

وكان قد فاجأ النجم كارتيك آريان محبيه بالعرض الخاص لفيلمه الجديد، باستضافته لوالده، لمشاركته نجاح العمل وانطلاقته.

ووفق إنديا توداي، حضور والد كارتيت كان ضمن فعاليات عرض خاص للفيلم في مدينة Gwalior.

يأتي ذلك بعد أن شارك الفنان الهندي كارتيك آريان متابعيه لقطات من الإعلان التشويقي لأحدث افلامه السينمائية الذي يطرح بعنوان Chandu Champion.

ووفق إنديا توداي، الإعلان الترويجي للفيلم الجديد من المقرر طرحه قريبًا تمهيدًا لعرض الفيلم.

مشروعات قادمة

وكان قد طرح فيلم كارتيك آريان الجديد Shehzada، لصالات العرض السينمائي بتاريخ 10 فبراير الماضي.

والفيلم السينمائي الجديد Shehzada هو أحدث عمل سينمائي للفنان الهندي الشاب كارتيك آريان، والفيلم يطرح للعرض باللغة الهندية اخراج روهيت داوان، وإنتاج وإنتاج T-Series Films و Haarika & Hassine Creations و Geetha Arts و Brat Films و Kartik Aaryan.

ويشارك في بطولة الفيلم كاريتك آريان في دور بانتو أويدهياي، وكريتي سانون، ومايشا كويرالا، وباريس روال، وصني هيندوجا، وساشين كيدكار ورونيت روي.

مسيرة مميزة

ويأتي الفيلم الجديد Shehzada لينضم لقائمة أعمال سينمائية مميزة، قدمها الممثل الشاب كاريتك اريان خلال مسيرته الفنية الحافلة.

كان منها فيلم "لوكا تشوبي" إنتاج عام 2019 وفيلم "ذا ميز" إنتاج عام 2022، وفيلم "فريدي" إنتاج عام 2020، وفيلم "سوني كي تيتو سويتي" إنتاج عام 2018.

وفيلم "داهمكا" إنتاج عام 2021، وفيلم Satyaprem Ki Katha إنتاج عام 2023، وفيلم بيار كا بانشناما إنتاج عام 2011، والجزء الثاني من الفيلم نفسه إنتاج عام 2015.