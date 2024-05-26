نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إبداعات مميزة لأطفال المحافظات الحدودية في ختام أسبوع "أهل مصر" بالإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت أمس السبت فعاليات الملتقى الثقافي الحادي والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية، الذي أقيم برعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمحافظة الإسكندرية، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، على مدار أسبوع حفل بالكثير من الورش الحرفية والفنية والجولات الميدانية.

فعاليات الملتقى الثقافي الحادي والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية

وشهدت د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات ورئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، حفل ختام الملتقى الذي نظمته الهيئة بقصر ثقافة الأنفوشي تحت شعار "يهمنا الإنسان"، بحضور لاميس الشرنوبي رئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي والمشرف التنفيذي، أحمد درويش رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وعزت عطوان مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية ونخبة من المثقفين.

في كلمتها رحبت د. حنان موسى بالأطفال سفراء المحافظات الحدودية، قائلة: "أنتم خط الدفاع الأول في محافظاتكم، ومهمتنا كجهة ثقافية إعداد جيل لديه رؤية وطموح"،كما أوصت الاطفال بنقل ما تعلموه من خبرات وقيم إيجابية خلال الأسبوع لزملائهم

وأشادت لاميس الشرنوبي بالأعمال نتاج الورش الفنية والحرفية، وفكرة عمل الأطفال كفريق عمل واحد، قائلة: "أثبتم بجهودكم أنكم بالفعل أهل مصر الطيبين" متمنية لهم دوام التوفيق واستمرار التواصل مع هيئة قصور الثقافة، على وعد بإعداد كتيب خاص للأطفال يضم القصص القصيرة نتاج ورشة السيناريست وليد كمال تشجيعًا لهم على استمرار المشاركة.

وأعرب أحمد درويش عن سعادته لإقامة مثل هذا اللقاء على أرض الإسكندرية التي كانت وستظل حاضنة للإبداع والمبدعين، كما توجه بالشكر لهيئة قصور الثقافة لدعمها الكامل لأطفال المحافظات الحدودية.

وكانت الفعاليات قد بدأت بتفقد معرض فني نتاج الورش الفنية والحرفية التي تم تنفيذها خلال الملتقى وهي "الأركيت، الخيامية، التصميم الفني، حقائب بالخرز وأخرى بالشبك، الجلود، وإعادة تدوير خامات البيئة".

فعاليات الملتقى من ورش وزيارات ميدانية

وعلى مسرح القصر بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيلم تسجيلي عن فعاليات الملتقى من ورش وزيارات ميدانية، تصوير محمد عبد للرحمن، موسيقى وألحان ماهر كمال، مونتاج وإخراج إبراهيم يوسف، بجانب فيلم قصير نتاج ورشة التصوير الفوتوغرافي للدكتور محمد إسماعيل.

أما ورشة صناعة الفيلم للمخرج سعيد حامد فكان نتاجها فيلم روائي قصير بعنوان "إدمان موبايل" تم تصويره بالموبايل بالكامل، وتدور فكرته مخاطر الاستخدام المفرط للتكنولوجيا الحديثة.

عرض مسرحي “ على اسم مصر”

كما شهد الحفل تقديم عرض مسرحي بعنوان "على اسم مصر" نتاج ورشة المسرح البشري تدريب المخرج أكرم نجيب وإخراج إبراهيم الفرن، العرض مدته 20 دقيقة، وأحداثه مستوحاة من قصيدة الشاعر الكبير صلاح جاهين التي عبر خلالها عن قيمة حب للوطن وطيبة وسماحة المصريين وكيف يجتمعون دائما على قلب رجل واحد.

فقرات فنية

أعقب ذلك إلقاء عدد من القصائد الوطنية نتاج ورشة كتابة الشعر للشاعر مدحت العيسوي، ثم توالت الفقرات الفنية وقدم فريق الكورال نتاج ورشة الموسيقى باقة مميزة من الأغاني الوطنية والطربية بقيادة الفنان ماهر كمال منها: يا أغلى اسم في الوجود، أهو ده اللي صار، ويا دنيا سمعاني أداء الطفل فهد ناصر من محافظة جنوب سيناء الذي أبهر الحضور بغنائه المتميز.

التابلوهات الاستعراضية

كما تضمن الحفل عددًا من التابلوهات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور الخاص بكل محافظة، ليختتم بتابلوه استعراضي بعنوان" من كل شبر في أرض مصر" اجتمع فيه الأطفال من جميع المحافظات المشاركة بالملتقى، حاملين الأعلام المصرية وسط حفاوة جماهيرية كبيرة.

الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية أقيم بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وفرع ثقافة الإسكندرية.

وشارك به نحو 200 طفل من 6 محافظات حدودية وهي: شمال وجنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، مطروح، "سيدي براني"، البحر الأحمر 'الشلاتين وأبو رماد وحلايب ورأس حدربة"، بالإضافة إلى أطفال محافظة القاهرة.

وشهد على مدار الأسبوع عددا من الجولات والزيارات الميدانية لأهم معالم الثغر ومنها قلعة قايبتباي، مكتبة الإسكندرية، والمتحف اليوناني الروماني وغيرها.

مشروع أهل مصر

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.