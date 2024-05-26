شاهد.. الطفلة جنا عمرو صارت شابة بملامح مختلفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مايو 2024 01:28 مساءً - خطفت الفنانة الطفلة جنا عمرو الأنظار إليها فور نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تحتفل فيه بتخرجها من المدرسة فى أمريكا.

وعلقت جنا عمرو : افراج مؤقت الحمد الله، أشكر كل من ساعدنى عائلتى وأصدقائى في رحلتى حتى وصلت للحظة التخرج من المدرسةأنا ممتنة جدًا لأنني التقيت بالعديد من الأشخاص الرائعين، وتعلمت منهم أشياء جديدة.

وأضافت جنا عمرو : الحمد لله على كل شيء، هذه مجرد البداية، تهنينا لناجميعًا وكانت ليلة جميلة.

وتلقت جنا عمرو عديد من التعليقات الإيجابية على صورها وفيديو تخرجها وكان من بين هذه التعليقات

كبرتى وبقيتى شابة ومبقتيش طفلة.