بعد إحياءه حفل نهائي إفريقيا.. محمد رمضان يتصدر تريند "جوجل"

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أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد رمضان، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الأخيرة،وذلك بعد إحياءه حفل نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء أمس السبت، في استاد القاهرة، بين الأهلي والترجي.



وظهر محمد رمضان في الحفل، وهو مرتدي "تيشرت" مرسوم عليه "نيلسون مانديلا"، وبدأ بأغنيته الشهيرة "نمبر وان"، وتفاعل الحضور مع أغانيه، والاستعراضات البسيطة التي قدمها في الملعب.



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الفنية، هو مسلسل "جعفر العمدة"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، وحقق نجاحًا كبيرا وانتشارا واسعًا، ولاقى استحسان الكثير من الجمهور.

أبطال وصناع مسلسل جعفر العمدة

شارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" بجانب الفنان محمد رمضان عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، عصام السقا، مجدى بدر، أحمد فهيم، منذ رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق.