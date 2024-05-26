"اللعب مع الكبار" يوميًا على "MBC مصر"

أحمد جودة - القاهرة - شيكو وهشام ماجد في مُنافسات مُمتعة وشيقة

استمرارًا للمُغامرات الشيقة والمُمتعة يعود شيكو وهشام ماجد، لتقديم العمل الكوميدي الشهير "اللعبة" في موسم ثالث بعنوان "اللعب مع الكبار" من تأليف سعد والي وإخراج معتز التوني،" والذي يبدأ عرضه يوميًا على شاشة " MBC مصر"، في تمام السابعة مساءً بداية من "غدًا" الأحد.

حسث يُسارع الصديقان اللدودان مازو ووسيم لاجتياز التحديات الجديدة ومحاولة الفوز في الليفل الأصعب بمساعدة فريقيهما، والتغلب على العقبات التي ستكون في طريقهما في كل خطوة، وتلاحقهما من كل حدب وصوب، وتهدد حياتهما وحياة عائلتيهما. وبعد انتهاء أول المهمات بسلام، تفاجئهما اللعبة بأمور دقيقة وغير متوقعة.

ومن جانبه يؤكد هشام ماجد أن "هناك الكثير من المفاجآت، أترك تفاصيلها للحلقات كي لا أفسد عنصر التشويق على المشاهد، لكن يمكنني القول أن ثمة نجوم جدد سينضمون إلى اللعبة". وفي وقت يُعرب عن سعادته بما يمكن وصفه بالاكتساح غير المسبوق للعمل، يشير إلى "أننا نتعب ونجتهد على كل أعمالنا بالطريقة نفسها، لكن سر "اللعبة" يكمن في أنه عمل حقق تفاعلًا من قبل الجمهور، إذ أن الناس تتعامل معه وكأنه مباراة يشجعون فيها فريقًا على حساب آخر". ويضيف أنه بالإضافة إلي أن النص مكتوب بطريقة ممتازة، فمعنا ممثلين كوميديين كبار، ومخرج هو "كوميديان" بالفطرة". وأشار إلي أن "العمل مع فريق الممثلين ممتع جدًا، وبعد وصولنا إلى الموسم الثالث، فقد صرنا بمثابة عائلة وكل منهم له الفضل في أن "اللعبة" حقق كل هذا النجاح، تحت قيادة المخرج معتز التوني".

كوميديا "اللعبة – اللعب مع الكبار" من تأليف سعد والي، وإخراج مُعتز التوني. ومن إنتاج أمير شوقي، ويُشارك في بطولتها مع هشام ماجد، وشيكو، كل من أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، ومي كساب، وميرنا جميل، عارفة عبد الرسول، وآخرين...

يُعرض مسلسل "اللعبة – اللعب مع الكبار" على " MBCمصر" يوميًا من الأحد للخميس الساعة 7:00 مساءً، ويبدأ عرضه الإثنين 27 مايو 2024.