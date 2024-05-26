نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. "الأيام المخمورة" و"الكلب النائم" بالسامر ضمن مهرجان نوادي المسرح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مسرح السامر بالعجوزة، مساء اليوم الأحد، عرضين مسرحيين لفرقة الإسكندرية المسرحية، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الحادية والثلاثين "دورة الكاتب المسرحي الراحل د. علاء عبد العزيز"، والمقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حتى 31 مايو الجاري.

العرض المسرحي الكلب النائم

العرض المسرحي الأول لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي، بعنوان "الكلب النائم" ويعرض في السادسة مساءً، من تأليف جون بوينتون بريستلي وإخراج محمد أشرف، ويناقش العرض فكرة اكتشاف الحقائق وفساد الأرواح، وهل الأفضل كشف الحقيقة مهما كان الثمن أم أحيانا من الواجب ترك الخداع كما هو حتى نحافظ على قوانا العقلية؟!

العرض المسرحي الايام المخمورة

ويعرض في الثامنة مساءً، العرض المسرحي الثاني "الأيام المخمورة"، لفرقة قصر ثقافة القباري، تأليف الكاتب سعد الله ونوس، وإخراج عبد الرحمن طلعت.

وتدور أحداثه من خلال عائلة عبد القادر القابعة في القاهرة (١٩١٩-١٩٢٥)، و التي يترأسها شخصية سناء (البطلة) التي تركت منزلها وزوجها وأبنائها، ومن الأحداث يتضح ما الأسباب التي دفعتها إلى ذلك.

لجنة التحكيم

المهرجان تتكون لجنته التحكيمية من المخرج هشام عطوة رئيسا، والدكتور محمد سمير الخطيب، والدكتور حمدي عطية، والمخرج سامح مجاهد، والموسيقار أحمد حمدي رؤوف، والمخرج محمد الطايع.

وينظم المهرجان الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به هذا الموسم 24 عرضًا مسرحيًا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية بالإضافة لندوات نقدية تعقب العروض يشارك بها نخبة من النقاد والمسرحيين.

وتزامنًا مع فعاليات المهرجان، تقام أولى مراحل ورش اعتماد المخرجين الجدد الذين تم تصعيدهم للمهرجان هذا الموسم ليتلقوا تدريبًا مكثفا لمدة اثني عشر يوما في مجال "الإخراج المسرحي، السينوغرافيا، الدراما، التثقيف المسرحي والتذوق الفني".

