لانا ديل راي كانت الأقرب لغناء أغنية هذا الجزء من أفلام جيمس بوند

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت النجمة لانا ديل راي للمرة الأولى عن انها سبق وأن صنعت أغنية مخصصة لعالم أفلام جيمس بوند ولكنها لم يتم قبولها من شركة الإنتاج.

ووفق ديلي ميل، الأغنية كانت مخصصة لفيلم سبيكتر، الذي انتهى الأمر بغناء سام سميث للأغنية الرسمية له.

ذلك بعد أن أكد المنتجين المسئولين عن فيلم جيمس بوند الجديد أن العمل على اختيار فنان جديد للسلسلة مع وضع سيناريو خاص بالأجزاء القادمة، لم يبدأ حتى الآن.

وذلك بحسب ما قال موقع "ديد لاين"، نقلًا عن المنتجة الرئيسية المسئولة عن السلسلة "باربرا بروكولي"، التي أكدت أنه حتى الآن السلسلة بدون بطل.

تاريخ حافل

وشخصية جيمس بوند ظهرت في السينما عبر 6 عقود، وجسدها عدد من أهم الأبطال في تاريخ السينما في بريطانيا.

كانت البداية مع النجم الراحل شون كونري، ابرز من جسد شخصية جيمس بوند على الإطلاق، وكان من بعده عدد من اهم الفنانين الذين جسدو هذه الشخصية، كان منهم النجم روجر مور، والنجم بريس بروزنان.

وطرح أول نسخة من أفلام جيمس بوند كانت في عام 1962، وطرح بعنوان Dr. No من بطولة النجم الكبير شون كونري.

جيمس بوند القادم

وسبق أن ذكر دانيال كريج أنه سيتوقف عن تقديم شخصية جيمس بوند، وأن الفيلم الأخير الذي ظهر به، سيكون الأخير بالنسبة له في هذه الشخصية.

وتعمل الشركة المنتجة لسلسلة أفلام جيمس بوند حاليًا على إيجاد البديل لدانيال كريج، مع وجود مجممعة مختلفة من الاسماء المرشحة أكثر من غيرها من بين نجوم هوليوود الشباب والبارزين.