هوليوود تقرر الابقاء على نجمة Sean 'Diddy' Combs' بممر الشهرة

القاهرة - محمد ابراهيم - أكدت مصادر من هوليوود على أن النجمة الخاصة بـ Sean 'Diddy' Combs' لن يتم إزالتها من ممر الشهرة في هوليوود برغم ما نشر ضده من إدعائات حتى الآن.

ووفق ديلي ميل، ديدي يواجه العديد من الاتهامات الخطرة، حول إدعائات بالاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر.

وضمن اخبار نجوم هوليوود المتهمين بالاعتداء، أكد محامي جوناثان ميجروز أن بطل أفلام مارفل الجديد، بريء مما أحيط به من اتهامات بعتدائه على سيدة.

وبحسب تصريحات جديدة للمحامي، فإن هناك مقطع فيديو سيتم استخدامه كدليل على براءة ميجورز من اتهامات الاعتداء، وأن السيدة كان لها السبق في القيام بخطوات استفزازية، وقع ميجورز ضحيتها.

حادثة بعد نجاح كبير

هذه الواقعة تأتي بعد أن احتفل جوناثان ميجورز مع ابطال فيلمه الجديد Ant-Man And The Wasp: Quantumania بعرضه الخاص ضمن عالم مارفل السينمائي.

وفيلم Ant-Man And The Wasp: Quantumania، هو فيلم بطل خارق أمريكي قادم مبني على شخصيات تحمل نفس الأسم من ابتكار مارفل كومكس، الفيلم من إنتاج شركة مارفل ستوديوز وتوزيع شركة والت ديزني ستوديوز موشن بيكشرز وإخراج بيتن ريد وكتابة جيف لوفينيس.

ويشارك في بطولة الفيلم كاثرين نيوتن في دور كاسندرا لانج، وجوناثان ميجورز في دور شخصية الشر الرئيسية للمرحلة الرابعة من عالم مارفل، وهي شخصية كانج الفاتح.

وايفانجلين ليلي في دور هوب فان داين، و توني مكارثي في دور هيومانويد، وبيل موري في دور كريلار، وبول رود في دور سكوت لانج، وصامويل إل جاكسون في دور نيك فيوري.