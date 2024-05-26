جولات متنوعة لأتوبيس الفن الجميل بعدد من المتاحف هذا الأسبوع

القاهرة - محمد ابراهيم - ينظم أتوبيس الفن الجميل، عددًا من الجولات بالمتاحف المصرية هذا الأسبوع استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني باليوم العالمي للمتاحف، في إطار برامج وزارة الثقافة.

جولة حول المتاحف المصرية

تتضمن الجولات تفقد مقتنيات المتاحف وتنفيذ عدد من الأنشطة الثقافية والفنية للأطفال المشاركين، وتنطلق أولى الجولات غدا الاثنين إلى متحف المركبات الملكية، بالتعاون مع مكتبة السلام العامة وتتضمن الجولة ورشة فنون تشكيلية للفنانة غادة عبد النبي، بجانب عدة مسابقات ثقافية.

المتحف المصري

ويوم الأربعاء 29 مايو تنظم جولة إلى المتحف المصرى بالتحرير، تتضمن ورشة فنون تشكيلية للفنان مصطفى إسماعيل، وذلك بالتعاون مع مكتبة مصر الجديدة العامة.

متحف المركبات الملكية

ويستقبل متحف المركبات الملكية جولة أخرى يوم الخميس 30 مايو بالتعاون مع جمعية تكاتف للأيتام، وتتضمن الجولة ورشة حكي حول تاريخ المركبات وتطورها تقدمها شريهان فتحي، وورشة فنون تشكيلية للفنان مصطفى إسماعيل.

الأنشطة تقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسي، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، ضمن أجندة فعاليات حافلة لهيئة قصور الثقافة هذا الأسبوع تتضمن المشاركة في مهرجان الطبول وإقامة أول معرض كتاب بالشلاتين وعروض مهرجان نوادي المسرح والموسم المسرحي بجميع المحافظات وغيرها من الفعاليات.

