الجمعة.. ألحان شرقية على هارب منال محيي الدين بالأوبرا

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن الفعاليات الإبداعية المتنوعة لوزارة الثقافة تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلًا لعازفة الهارب الدكتورة منال محى الدين وفرقتها أنامل شرقية وذلك فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 31 مايو على المسرح المكشوف.

حفل لعازفة الهارب الدكتورة منال محى الدين

يتضمن البرنامج مجموعة من الألحان الشرقية الشهيرة التي أعيد صياغتها لتناسب آلة الهارب منها كلمة حلوة لـ داليدا، يا زهرة فى خيالى لـ فريد الاطرش، ميس الريم، آخر أيام الصيفية، نسم علينا الهوى لـ فيروز، دعاء لـ عمر خيرت، لونجا 79 و85 لـ هاني شنودة، يمامة بيضا لـ داوود حسني، رقصة عزيزة لـ محمد عبد الوهاب وموسيقى فيلم أبو علي لعمرو اسماعيل بالإضافة إلى بانوراما من أعمال كل من أسمهان وبليغ حمدي.

نبذة عن منال محيي الدين

يذكر أن منال محيي الدين نشأت في اسرة فنية وبدأت العزف علي آلة الهارب في سن العاشرة ثم ألتحقت بمعهد الكونسرفتوار ونالت البكالوريوس بتقدير امتياز، حصلت علي منحة من هيئة التبادل العلمي الألماني للدراسة في أكاديمية الفنون والموسيقي، تعد أول عازفة هارب في أوركسترا القاهرة السيمفوني عام 1991، قدمت العديد من الحفلات الناجحة داخل مصر وخارجها حتى نجحت في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة كما مثلت مصر في الكثير من المحافل الدولية.