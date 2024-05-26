نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. مدحت صالح يستقبل عزاء شقيقه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستقبل الفنان مدحت صالح، مساء اليوم الأحد، عزاء شقيقه أحمد، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد داخل قاعة الوهاب، عقب صلاة المغرب، وجاء ذلك وفقًا لمنشور كتبه الفنان مدحت صالح، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ، كتب فيه :" سيقام عزاء أخي وابني الغالي المرحوم "أحمد صالح" بمسجد ضباط الشرطة بالشيخ زايد قاعة الوهاب يوم الأحد ٢٦/٥ بعد صلاة المغرب، لا أراكم الله مكروها فيمن تحبون".

وفاة شقيق مدحت صالح

رحل عن عالمنا أحمد صالح شقيق الفنان مدحت صالح، في الساعات الأولى من يوم الجمعة الماضية، وتم تشييع جثمانه مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر .



وأعلن مدحت صالح خبر وفاة شقيقة عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والاجتماعي "فيسبوك" ، وذلك من خلال نشره صورة لشقيقه وعلق عليها قائلا:"نشر مدحت صالح صورة شقيقه وعلق قائلًا:" مع السلامة يا أحمد مع السلامة يابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون أحمد صالح في ذمة الله".

آخر أعمال مدحت صالح الفنية

في سياق آخر ، يذكر أن آخر أعمال الفنان مدحت صالح هي أغنية "واحد طيب"، أغنية الموسم الثاني من المسلسل "وبينا ميعاد"،والأغنية من تأليف حسام ابراهيم، وألحان مدين، وتوزيع يحيى يوسف.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد الموسم الثاني

شارك في بطولة الموسم الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم شيرين رضا، وصبري فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.